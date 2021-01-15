عاصم عراجي من الاونيسكو: مجلس النواب قام بانجاز خلال فترة بسيطة ووضع قانونا في 4 ايام والقانون كان ضروريا لنحصل على اللقاحات وهو وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط

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