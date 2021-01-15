د. عبد الرحمن البزري لـ mtv: اللقاحات ستعطى في لبنان في المرحلة الأولى للقطاع الصحي من أطبّاء وممرضين ومسعفين ثمّ للمسنّين وستعتمد نقاطٌ للتلقيح في المناطق

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