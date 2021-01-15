نقيب الأطبّاء شرف ابو شرف لـMTV: تبيّن أنّ اللقاحات تعطي مناعة تفوق نسبتها الـ ٩٠ بالمئة وهي تمنح كلّها على جرعتين والمضاعفات قليلة ونطالب بفتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات

Lebanon 24