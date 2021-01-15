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أخبار عاجلة
واشنطن: اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول عربية وفرت فرصة استراتيجية لمواجهة التهديدات
Lebanon 24
15-01-2021
|
21:09
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