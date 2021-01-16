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تضغط جهات عليا، للحؤول دون تجاوز سعر صرف الدولار، سقفاً يطيح بأية إجراءات لدعم الأسر المعدمة (اللواء)

Lebanon 24
16-01-2021 | 00:25
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