رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا د. البزري لـ LBCI: العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط وقد يأتي في الربع الاول من الشهر

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