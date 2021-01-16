البزري لـLBCI: اللقاح سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها ولكن مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا بالموضوع المالي

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