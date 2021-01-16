الرئيس بري وقّع القوانين التي اقرها المجلس النيابي في جلسة امس الجمعة وفي مقدمها القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا واودعها رئاسة مجلس الوزراء

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