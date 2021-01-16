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الرئيس بري وقّع القوانين التي اقرها المجلس النيابي في جلسة امس الجمعة وفي مقدمها القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا واودعها رئاسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
16-01-2021 | 11:42
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بري دعا الى جلسة الجمعة لدرس اقتراح تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا
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