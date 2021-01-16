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أخبار عاجلة
مدير مستشفى جبل لبنان للـ"أم تي في": الوضع مأساويّ ونعمل على تحسينه واليوم استحدثنا 20 سريراً امتلأت فوراً
Lebanon 24
16-01-2021
|
14:13
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