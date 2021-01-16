بو عاصي للـmtv: هناك مسؤولية مشتركة بين المواطن والوزارة فالمواطن لم يلتزم بالتدابير الوقائية من كورونا وبرأي أن التوعية لم تكن كافية من جانب الجهات الرسمية

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