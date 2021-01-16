قاضي الامور المستعجلة في النبطية يلزم الدولة اللبنانية بتسليم هبة أجهزة التنفس الإصطناعية الموجودة في المدينة الرياضية الى مرضى كورونا لم يتمكنوا من إيجاد أجهزة تنفس

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