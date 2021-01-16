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مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية للـLBCI: هناك جهوزية في كل المستشفيات ونحن بحالة طوارىء صحية والقطاع الأساسي الذي يجب دعمه هو القطاع الطبي
Lebanon 24
16-01-2021
|
20:18
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