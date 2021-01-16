معلومات "الجديد": الخلاف الوزاري السياسي يكمن في قرار وزير المالية وحاكم مصرف لبنان دفع قرض البنك الدولي للبنانيين على سعر صرف 6240 ليرة ما يعتبر إجحافا بحق المستفيدين

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