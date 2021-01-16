معلومات "الجديد": بعد قرار القاضي الشرعي تسليم الطفلة كارما الى والدتها غداً في مكتب وكيلها القانوني تبلغت غنى بيات رفض زوجها تسليم الطفلة خلافا للقرار القضائي

Lebanon 24