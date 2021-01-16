وزير خارجية فرنسا: من المهم الترتيب لعودة إيران وأميركا للاتفاق النووي لكن إحياء الاتفاق لا يكفي فهناك حاجة لمحادثات صعبة بشأن الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران الإقليمية

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