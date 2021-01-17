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التحكم المروري: طريق الأرز باتجاه المصعد الكهربائي سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي ومقطوعة من المصعد الكهربائي صعوداً بسبب تراكم الثلوج
Lebanon 24
17-01-2021
|
10:32
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17/01/2021 12:20:04
Lebanon 24
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التحكم المروري: جميع الطرق ضمن منطقة الارز سالكة والرؤية جيدة أما طريق عيناتا الارز فمقطوعة بسبب تراكم الثلوج
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التحكم المروري: جميع الطرق ضمن منطقة الارز سالكة والرؤية جيدة أما طريق عيناتا الارز فمقطوعة بسبب تراكم الثلوج
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17/01/2021 12:20:04
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