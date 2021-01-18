تمرّ علاقات مرجعية روحية مسيحية برئيس تيار سياسي في مرحلة من التوتر وإنعدام الثقة بعد إنقلاب الثاني على التفاهمات التي عقدها مع المرجعية حول تسهيل ولادة الحكومة الجديدة (اللواء)

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