أُحيطت الفحوصات الطبية الأخيرة لشخصية رسمية بارزة بالتكتم الشديد لا سيما بالنسبة لنتائج صورة «MRI» التي أجريت لمقاطع حساسة في الدماغ (اللواء)

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