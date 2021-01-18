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تساءل ديبلوماسي غربي عن الأسباب التي تحول دون قيام جبهة سياسية عريضة تضم الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات المستقلة المشهود لها بمواقفها الوطنية والسيادية (اللواء)

Lebanon 24
18-01-2021 | 00:20
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