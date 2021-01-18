تساءل ديبلوماسي غربي عن الأسباب التي تحول دون قيام جبهة سياسية عريضة تضم الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات المستقلة المشهود لها بمواقفها الوطنية والسيادية (اللواء)

Lebanon 24