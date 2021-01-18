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بنس: عزلنا إيران كما لم يحدث من قبل وعززنا تحالفاتنا بالمنطقة من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي
Lebanon 24
18-01-2021
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