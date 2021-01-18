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أخبار عاجلة
لافروف: لن نخوض أي اشتباكات مسلحة مع القوات الأميركية في سوريا
Lebanon 24
18-01-2021
|
14:10
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