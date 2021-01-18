نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون: الوضع الكارثي هو بسبب التهاون في موضوع التخالط ومن غير المقبول السماح بالتجمعات خصوصاً في البيوت والإقفال العام يجب أن يكون محكماً ولا تقل مدته عن 4 أسابيع

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