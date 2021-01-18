الكاتب والناشط السياسي خلدون الشريف لـ "عشرين 30": تعطيل تأليف الحكومة بدأ منذ حكومة مصطفى أديب، واللاعبون المحليون ليسوا على المستوى المطلوب لتجاوز الأفخاخ الخارجية

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