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كنعان للـ"otv": هناك مبلغ بقيمة 246 مليون دولار هو قرض من البنك الدولي سيستفيد منه اللبنانيون في ظل جائحة كورونا وسيتم توزيعه كمساعدات

Lebanon 24
18-01-2021 | 22:04
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