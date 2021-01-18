13
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
كنعان للـ"otv": هناك مبلغ بقيمة 246 مليون دولار هو قرض من البنك الدولي سيستفيد منه اللبنانيون في ظل جائحة كورونا وسيتم توزيعه كمساعدات
Lebanon 24
18-01-2021
|
22:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
عراجي:استخدمنا 12,5 مليون دولار من قرض البنك الدولي لمكافحة كورونا
Lebanon 24
عراجي:استخدمنا 12,5 مليون دولار من قرض البنك الدولي لمكافحة كورونا
19/01/2021 01:03:48
19/01/2021 01:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يطلب 246 مليون دولار من البنك الدولي... الدعم الصحيح على الأبواب
Lebanon 24
لبنان يطلب 246 مليون دولار من البنك الدولي... الدعم الصحيح على الأبواب
19/01/2021 01:03:48
19/01/2021 01:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان حصل على قرض بقيمة 246 مليون دولار .. كيف سيتمّ استخدامه ومن سيراقب صرف الأموال؟
Lebanon 24
لبنان حصل على قرض بقيمة 246 مليون دولار .. كيف سيتمّ استخدامه ومن سيراقب صرف الأموال؟
19/01/2021 01:03:48
19/01/2021 01:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: الوقت ليس لصالحنا وعندما قررت تلك الوزارة التفاوض مع البنك الدولي كان هناك رقمان للخسائر ومنذ ذلك الوقت وقف كل شيء
Lebanon 24
جنبلاط: الوقت ليس لصالحنا وعندما قررت تلك الوزارة التفاوض مع البنك الدولي كان هناك رقمان للخسائر ومنذ ذلك الوقت وقف كل شيء
19/01/2021 01:03:48
19/01/2021 01:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
Lebanon 24
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
08:44 | 2021-01-18
18/01/2021 08:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
10:00 | 2021-01-18
18/01/2021 10:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
06:01 | 2021-01-18
18/01/2021 06:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
12:05 | 2021-01-18
18/01/2021 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
Lebanon 24
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
21:28 | 2021-01-18
18/01/2021 09:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:57 | 2021-01-19
الانفجارات في جرف الصخر ناجمة عن قصف جوي
00:55 | 2021-01-19
انفجارات في منطقة جرف الصخر شمال بغداد
00:43 | 2021-01-19
تحدثت تقارير عن تلاعب فحوصات الـPCR في أحد المناطق الحيوية، خارج العاصمة (اللواء)
00:42 | 2021-01-19
سجلت ملاحظة قانونية بالغة الأهمية، وفحواها ضرورة الاشارة إلى الشركات الخاصة والرسمية في ما خص شركات إنتاج اللقاحات (اللواء)
00:35 | 2021-01-19
المغرب: 35 وفاة و473 إصابة جديدة بفيروس كورونا
00:16 | 2021-01-19
مقتل أربعة جنود بانفجار لغم يدوي الصنع في النيجر
فيديو
الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)
21:00 | 2021-01-18
19/01/2021 01:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
17:47 | 2021-01-18
19/01/2021 01:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
15:00 | 2021-01-18
19/01/2021 01:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact