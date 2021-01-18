خلدون الشريف: هناك رغبة في مكانٍ ما للاستمرار في انهيار البلد وهذا ما ينعكس أيضاً بعدم رغبة في تشكيل الحكومة وقوة الأمر الواقع هي من تعطّل الدستور وتقوم بتخريبه اليوم

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