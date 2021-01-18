كنعان: استطعنا تأمين 23 سريراً لكورونا في مستشفى ضهر الباشق ونعمل على تجهيز 15 سريراً جديداً بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وبجهود شخصية من خلال خيّرين

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