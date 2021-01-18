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كنعان: استطعنا تأمين 23 سريراً لكورونا في مستشفى ضهر الباشق ونعمل على تجهيز 15 سريراً جديداً بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وبجهود شخصية من خلال خيّرين

Lebanon 24
18-01-2021 | 22:17
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