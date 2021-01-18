سامي الجميّل: الدكتور جعجع كان ضد الانتخابات النيابية المبكرة وعندما طرحناها قال إنها مزحة لا اعرف اذا قرّر العودة عن ذلك وافضّل الانتظار للتأكد ما اذا كان سيثبت على موقفه فنحن نسمع الشيء ثم نسمع عكسه

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