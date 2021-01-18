سامي الجميّل: القوات تُغيّر مواقفها وفق مصلحتها ووفق حساباتها فعندما راهنت القوات على العهد كان باسيل صالحًا واليوم حصل العكس بالنسبة لي هناك مشكلة ثقة والتي يُسبّبها الاداء

Lebanon 24