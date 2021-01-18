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آلان عون لـ"عشرين 30": أكبر تعبير عن فشل الدولة هو ما حصل في مرفأ بيروت لأنها لم تكن قادرة على علاج الخطر

Lebanon 24
18-01-2021 | 23:08
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