اللواء محمود الاسمر لـLBCI: الأمر المخيف هو القفزة التي شهدناها أمس بعدد وفيات كورونا ونطلب من المواطنين الالتزام ومن القوى الأمنية التشدد أكثر بتطبيق الاجراءات

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