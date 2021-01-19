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اللواء محمود الاسمر لـLBCI: الأمر المخيف هو القفزة التي شهدناها أمس بعدد وفيات كورونا ونطلب من المواطنين الالتزام ومن القوى الأمنية التشدد أكثر بتطبيق الاجراءات
Lebanon 24
19-01-2021
|
10:23
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