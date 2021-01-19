"مصرف لبنان": كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها الحاكم إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنّما هي فبركات وأخبار كاذبة

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