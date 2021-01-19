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دباب من عين التينة: الرئيس بري أبدى كل استعداد للمساعدة كما يقوم دائما لحل العقد القليلة المتبقية في موضوع تشكيل الحكومة وهي مطلب وطني من الجميع لمعالجة الأمور اليومية والحياتية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون

Lebanon 24
19-01-2021 | 15:05
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