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دياب: الأيادي البيضاء موجودة ولا بد من البناء على الايجابيات وهي كثيرة وعلينا ان نرى كيف يمكن تدوير الزوايا لتذليل الثغرات التي تعيق تشكيل الحكومة

Lebanon 24
19-01-2021 | 15:07
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