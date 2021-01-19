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أميركا تصدر إعفاءات من إدراج الحوثيين على القائمة السوداء وتسمح لجماعات الإغاثة بدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديموقراطية والتعليم وحماية البيئة
Lebanon 24
19-01-2021
|
17:55
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