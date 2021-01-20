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يشكو مواطنون من تراجع الخدمات التي يقدمها واتس آب بالرغم من صرف النظر حالياً عن طلب البيانات الشخصية (اللواء)

Lebanon 24
20-01-2021 | 00:57
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