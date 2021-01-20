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الرئيس عون استقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن لمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية في بيروت وعرض معه العلاقات اللبنانية - البريطانية

Lebanon 24
20-01-2021 | 10:54
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