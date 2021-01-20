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الأمم المتحدة: 43 مهاجرا على الأقل من إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا وتم إنقاذ عشرة آخرين في أول حادث غرق سفينة بالبحر المتوسط هذا العام

Lebanon 24
20-01-2021 | 16:43
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