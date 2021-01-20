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الخارجية الإيرانية: العالم يدرك أن أمريكا قادرة على إصلاح ذاتها لكن يجب أن يكون ذلك عمليا وليس عبر الكلمات

Lebanon 24
20-01-2021 | 20:40
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