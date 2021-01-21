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أمين سرّ نقابة منتجي الدواجن وليم بطرس لـ"صوت لبنان": وصلنا الى مرحلة خطرة لكن لا بد من إيجاد اسواق لتصريف الانتاج لذلك اطالب بإعادة النظر بالاستثناءات لجهة السماح بفتح السوبر ماركت من ضمن التزامها بالشروط

Lebanon 24
21-01-2021 | 08:53
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