عون أبرق إلى بايدن مهنئاً: أتطلع للعمل مع فخامتكم في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين مع التمسك بالقيم الأساسية التي نتشارك فيها مع الشعب الأميركي الصديق

Lebanon 24