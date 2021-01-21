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معلومات للـ"LBCI": المجلس الأعلى للدفاع انهى بتمديد الإقفال حتى الإثنين في الثامن من شباط مع نفس الإجراءات ومن دون أي استثاءات جديدة

Lebanon 24
21-01-2021 | 13:33
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