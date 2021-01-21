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رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي: طلبنا ما يقارب الـ6 مليون لقاح وسنلقح 3 مليون لبناني وعلينا تلقيح المقيمين من كل الجنسيات

Lebanon 24
21-01-2021 | 13:43
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