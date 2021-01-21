دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: تمديد الإغلاق حتّى صباح 8 شباط المقبل، والإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء

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