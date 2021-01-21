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دياب: المنصة الالكترونية للنظر في الحالات الخاصة او الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الاغلاق التام سوف تستمر وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية ونسعى لزيادة عدد الاسرّة الخاصة بعناية المصابين بالكورونا في المستشفيات
Lebanon 24
21-01-2021
|
14:00
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