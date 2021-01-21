الأعلى للدفاع: في حال استحداث استثناءات سيتم الاعلان عنها لاحقا والظروف الحالية كافية لاتخاذ قرار التمديد والجهات تعمل على تخفيف نسبة الاصابات والوفيات والاجراءات المتبعة لن تتغير

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