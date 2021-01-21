عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور: لا بديل عن الإقفال التام ونحن لسنا بأزمة سريعة أو عابرة فنحن سنعيش مع أزمة طويلة وبأحسن الحالات في حال إستقدمنا اللقاح بأول شباط نحتاج إلى سنة لتلقيح مختلف المقيمين

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