أبو فاعور: تعامل الدولة مع كورونا كان من منطلق سياسي وليس علمي فقرار عدم إقفال المطار منذ البداية كان قرارا سياسيا لكي لا نوسم أي من الدول ومنها إيران مثلا ومن إتخذ قرار عدم الإقفال في فترة الأعياد؟

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