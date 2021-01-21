فراس ابيض لـ"صار الوقت": الكل مسؤول ونحن بورطة كبيرة جداً والوضع في المستشفيات مأساوي والكل تصرف بعدم مسؤولية والقرارات التي اتخذت ندفع ثمنها اليوم

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