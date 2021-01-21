معلومات عن انقلاب سيارة في تاشع عكار بجانب حاجز الجيش اللبناني وحسب المعلومات الاولية هناك حالة خطرة يجري نقلها عبر سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني (الجديد)

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