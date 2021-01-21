أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا

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